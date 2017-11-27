«Всегда матчи между этими командами получаются интересными, непредсказуемыми. Даже исход матча первого круга никто не мог предположить, поэтому делать прогнозы на такой матч дело неблагодарное. При этом у «Спартака» есть небольшое преимущество, на мой взгляд. Да, команда упустила победу против «Марибора» (1:1), но сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Плюс команда сейчас играет неплохо, матч с "Краснодаром" (4:1) был вообще великолепный», - считает Кечинов, которого цитирует «Р-Спорт».

Напомним, что поединок между этими командами состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. «Зенит» после 17 туров с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Спартак» с 28 очками идут пятыми.