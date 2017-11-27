«Красно-белые на деле показали, что умеют справляться с внутренним кризисом и преодолевать сложные моменты. К тому же «Спартак» уверенно приблизился к лидерам. Безусловно, предстоящий матч очень сильно может повлиять не только на судьбу «Спартака», но и в целом на расстановку сил в российском футболе. Да, если москвичи допустят осечку, они усложнят себе жизнь, но в случае необходимости способны наверстать упущенное», - приводит слова Малафеева RT на русском.

«Дополнительно мотивировать кого-то перед такими играми, поверьте, не нужно. Это настоящий бренд отечественного футбола, противостояние двух столиц, которого ждут не только болельщики, но и сами игроки», - считает Малафеев.

Напомним, что поединок между этими командами состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. «Зенит» после 17 туров с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Спартак» с 28 очками идут пятыми.

Как завершится матч «Спартак» – «Зенит»?
даты проведения: 22.11.2017 г. – 27.11.2017 г. Обсудить
Победой «Спартака» в 1-2 мяча
2389 (37.4%)
Крупной победой «Спартака»
458 (7.2%)
Нулевой ничьей
128 (2.0%)
Результативной ничьей
1019 (16.0%)
Победой «Зенита» в 1-2 мяча
1895 (29.7%)
Крупной победой «Зенита»
491 (7.7%)
Всего голосов:
6380
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