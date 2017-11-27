- Это интересная история. Вначале хозяину «Пюника» Артуру Согомоняну посоветовали взять главным тренером Лешу Еременко, ну, который в «Спартаке» играл в 80-х, который отецРомана Еременко. Но у Алексея там не очень получилось, его убрали.

Начали искать нового тренера. Согомонян вместе с Нобелем Арустамяном летали в Манчестер к Мхитаряну. Тот порекомендовал своего первого тренера, который с ним работал в Ереване. Я не помню его фамилию (Армен Гюльбудагянц. – Прим. ред.). Вот он сейчас и тренирует «Пюник».