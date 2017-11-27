— По общему мнению ты провел великолепный матч, но не повезло с пенальти. Что случилось?

— Я хорошо пробил пенальти. Это не тот удар, что был в ворота «Уфы». Может, тренер вратарей «Рубина» неплохо знает меня, подсказал, куда может пойти удар, и голкипер сделал удачный сэйв.

Не ошибается только тот, кто не бьет пенальти. Если мне ещё раз скажут бить пенальти, я сделаю это, - цитирует Натхо официальный сайт ЦСКА.

Напомним, единственный мяч в этой игре забил Понтус Вернблум.

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