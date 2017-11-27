Напомним, в матче 13-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:0) в эпизоде перед забитым голом Лукаку ударил соперника Гаэтана Бонга ногой в пах.

По информации Guardian, дело Лукаку было рассмотрено на заседании дисциплинарной инстанции Футбольной ассоциации Англии, и эксперты после просмотра видеозаписи не пришли к единогласному мнению относительно того, нарушал ли правила Лукаку или нет. Если бы эксперты пришли к выводу, что бельгиец нарушал правила, ему грозила бы дисквалификация на три матча чемпионата страны.