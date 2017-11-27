В пресс-релизе проекта «ВТБ Арена Парк» опровергнута информация о том, что есть проблемы с газоном стадиона «Динамо».

В пресс-релизе проекта «ВТБ Арена Парк» опровергнута информация о том, что есть проблемы с газоном стадиона «Динамо».

«Информация о проблемах с газоном на поле стадиона «Динамо» не соответствует действительности. Газон был застелен в середине октября 2017 года. Укладка заняла всего пять дней. Так как играть на уложенном газоне в этом сезоне не планировалось, было принято решение убрать поле под снег, для перезимовки.

Газон был обработан необходимыми удобрениями и средствами защиты растений специально для перевода в спящий режим. В феврале 2018 года газон будет выведен из спящего режима и к началу игрового сезона придет в отличное состояние», - приводит текст пресс-релиза «Р-Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о проблемах с газоном стадиона.