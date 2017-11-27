- Российские баскетболисты обыграли команду Бельгии в матче отборочного цикла Кубка мира-2019.

- «Локомотив» в компенсированное время вырвал победу в матче со «СКА-Хабаровск».

- «Милан» уволил Монтеллу и назначил главным тренером Гаттузо

- Санчес сменит Неймара в «ПСЖ».

- У «Сассуоло» появился новый главный тренер.

- «Алавес» также назвачил нового наставника команды.

- КХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата прошедшей недели.

- СКА планирует построить новую 20-тысячную арену на месте СКК «Петербургский».

- Определилась дата проведения полуфинала Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе между Усиком и Бриедисом.

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