Болельщик столичной команды Артем Кривонос занял второе место в викторине, проходившей в юбилейном, XV сезоне премьер-лиги.

«Спартак» в качестве подарка устроил сегодня для Артема экскурсию по футбольному музею, в котором собраны уникальные экспонаты из истории красно-белой команды. Болельщик также получил мяч с автографами футболистов «Спартака»

Это уже вторая награда Артема. Ранее он становился призером конкурса на знание «Правил поведения зрителей», который также проводила РФПЛ.