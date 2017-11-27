«Спартак» устроил для болельщика экскурсию по музею перед матчем с «Зенитом»
РФПЛ перед началом матча 18-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» наградила призера викторины, посвященной 15-летию лиги.
Болельщик столичной команды Артем Кривонос занял второе место в викторине, проходившей в юбилейном, XV сезоне премьер-лиги.
«Спартак» в качестве подарка устроил сегодня для Артема экскурсию по футбольному музею, в котором собраны уникальные экспонаты из истории красно-белой команды. Болельщик также получил мяч с автографами футболистов «Спартака»
Это уже вторая награда Артема. Ранее он становился призером конкурса на знание «Правил поведения зрителей», который также проводила РФПЛ.