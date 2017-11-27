- Как оцените судейство? Арбитр рвал игру свистками, где этого делать было не нужно.

- В целом, судейство оценю как высокое. Конечно, в одном моменте можно было показывать прямую красную карточку Глушакову. А удаление Фернандо – справедливое. Небольшая претензия к Виталию Мешкову к количеству добавленных минут, но в целом все нормально.