- Как оцените судейство? Арбитр рвал игру свистками, где этого делать было не нужно.
- В целом, судейство оценю как высокое. Конечно, в одном моменте можно было показывать прямую красную карточку Глушакову. А удаление Фернандо – справедливое. Небольшая претензия к Виталию Мешкову к количеству добавленных минут, но в целом все нормально.

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