- Перед игрой вы говорили: важно выиграть и перезагрузить чемпионат. «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку?
- Да, мы занимаем неплохую позицию, и будем бороться за победу в РФПЛ до конца.

- Следите за такими тонкостями: если забивает Самедов – «Спартак» побеждает, если Адриано – непременно пропускает.
- Нет, я не обращаю внимание на подобную статистику. Самое главное, чтобы наша команда побеждала.

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