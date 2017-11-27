- Перед игрой вы говорили: важно выиграть и перезагрузить чемпионат. «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку?

- Да, мы занимаем неплохую позицию, и будем бороться за победу в РФПЛ до конца.

- Следите за такими тонкостями: если забивает Самедов – «Спартак» побеждает, если Адриано – непременно пропускает.

- Нет, я не обращаю внимание на подобную статистику. Самое главное, чтобы наша команда побеждала.