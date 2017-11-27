- «Спартак» сделал выводы из концовки против «Марибора»? Команда смотрелась вообще иначе.

- Упущенная победа научила нас тому, что матч заканчивается после финального свистка. Бороться нужно до самого конца.

- Решили выпустить Зобнина, потому что Самедов не готов на все сто?

- Нет, мне нужен был игрок, способный выполнять большой объем работы, как Роман. Плюс Александр давно не играл, и у него не было 90 минут в ногах.