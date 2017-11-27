Массимо Каррера: Упущенная победа над «Марибором» нас многому научила
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы своей команды над петербургским «Зенитом» (3:1).
- «Спартак» сделал выводы из концовки против «Марибора»? Команда смотрелась вообще иначе.
- Упущенная победа научила нас тому, что матч заканчивается после финального свистка. Бороться нужно до самого конца.
- Решили выпустить Зобнина, потому что Самедов не готов на все сто?
- Нет, мне нужен был игрок, способный выполнять большой объем работы, как Роман. Плюс Александр давно не играл, и у него не было 90 минут в ногах.