- «Спартак» сделал выводы из концовки против «Марибора»? Команда смотрелась вообще иначе.
- Упущенная победа научила нас тому, что матч заканчивается после финального свистка. Бороться нужно до самого конца.

- Решили выпустить Зобнина, потому что Самедов не готов на все сто?
- Нет, мне нужен был игрок, способный выполнять большой объем работы, как Роман. Плюс Александр давно не играл, и у него не было 90 минут в ногах.

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