Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков посетовал на то, что в первом круге чемпионата России красно-белые потеряли много очков.

Мы играем от матча к матчу. У нас очень тяжелая концовка календарного года. За результатами других команд не следим, только за своей игрой. Могу сказать, что в первом круге мы много занимались благотворительностью и раздали много очков. Но сегодня мы сыграли очень качественно.

По итогам 18-го тура чемпионата России «Спартак» с 31 очком занимает четвертую позицию в турнирной таблице, «Зенит» с 33 очками располагается на второй строчке.