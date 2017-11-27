- Очень интересный и захватывающий футбол. Думаю, это один из главных матчей сезона. Команды показали очень хороший футбол, масса острых моментов, играли открыто. Блестящий второй гол забил «Спартак», вся комбинация была потрясающей. Весь матч был отличный, блестящая игра вратарей. Настоящий матч лидеров. В общем, этот матч показывает, что у нас сильный чемпионат, - сказал Жуков.