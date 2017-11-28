Единственный мяч в составе победителей встречи на 75-й минуте забил полузащитник хозяев поля Брайан Кристанте.

«Аталанта» с 19-ю очками поднялась на десятую строчку в турнирной таблице, а у «Беневенто» ноль очков – команда проиграла все 14 стартовых матчей серии А, что является антирекордом для пяти ведущих европейских чемпионатов.

В следующем матче клуб из Бергамо 2 декабря на выезде сыграет с «Торино», а подопечные Роберто Де Дзерби на следующий день примут «Милан».