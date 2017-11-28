"Я берегу свои ноги, и скажу честно: я не выкладываюсь на тренировках. Некоторые игроки сходят с ума, отрабатывая те или иные упражнения, но я не хочу, чтобы кто-то нанес мне травму, и я выбыл из строя.

Я пытаюсь взять паузу. По ходу сезона у нас не так много времени на отдых, поэтому я стараюсь тренироваться так, чтобы не нагружать организм. Но в матчах я отдаю всего себя.

На поле мне бьют по ногам, и я не жалуюсь. Это часть футбола. Я слежу за своим состоянием, и знаю все о своих возможностях. Мне очень повезло, потому что мне досталось крепкое здоровье, и я забочусь о себе", – приводит слова бельгийца Goal.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек "синих" провел 17 матчей, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.