Как сообщает Mirror, представители габонского игрока вышли на связь с руководством "Челси", чтобы обсудить трансфер нападающего этой зимой. Отмечается, что "синие" пытались пригласить футболиста минувшим летом, но тот решил остаться в Германии.

Источник уверяет, что Обамеянг окончательно испортил отношения с боссами немецкого клуба. При этом сообщается, что "Челси" по-прежнему заинтересован в его услугах, так как Антонио Конте хочет снять нагрузку с Альваро Мораты.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард "шмелей" провел 19 матчей, забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с "Боруссией" рассчитан до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что нападающий был наказан клубом за поездку в Барселону, где он посетил ночной клуб.