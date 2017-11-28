После игры капитан красно-белых Денис Глушаков в эфире телеканала «Наш Футбол» заявил следующее: "День рождения у Манчини? Поздравляем его. Также поздравляем Кержакова и Радимова – у них недавно тоже было день рождения. Пусть приезжают, отметим".

«Денис, с победой! Принимаются поздравления с днем рождения (тонко), чувство юмора – отличное, спасибо. Но чемпионат продолжается!

Пари по итогам чемпионата: кто ниже окажется, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане, который выберет победивший», – написал Радимов в Instagram.