«Болельщики "Ниццы" считали меня предателем, – сказал в интервью еженедельнику France Football бразильский защитник Энрике Далберт. – Меня освистали. Мне было очень больно.

В будущем хотелось бы приехать в город, но не знаю, возможно ли это. Я отдавал всего себя команде и не хочу видеть злобу в глазах болельщиков. В последнее время, пока не уехал в Милан, я получил много писем с угрозами. Болельщики писали, что переломают мне ноги, кто-то желал мне смерти. Угрозы в интернете адресовались и моей жене».

Напомним, бразилец был куплен «Интером» у «Ниццы» за 20 миллионов евро, клуб заключил с ним контракт до 2022 года.