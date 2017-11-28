"Я прогнозировал, что у спартаковцев есть несколько больше шансов. Связано это, прежде всего, с группой атаки. Мне казалось, что если ошибки, которые были сделаны на протяжении нескольких матчей в обороне, будут исправлены и удастся сбалансировать действия в атаке, то у "Спартака" будет хороший шанс на победу.

"Зенит" в последних матчах, может за исключением матча с "Тосно", испытывал проблемы в сочетании игроков в средней линии и в атаке. Это не могло не сказаться. По ходу матча оба тренера пытались внести коррективы, но это в большей степени удалось Каррере. Он имеет достаточный опыт работы в России, знает менталитет игроков, знает соперников.

Для Манчини прошло мало времени, чтобы адаптироваться к нашему футболу. Умение раскрыть потенциал новых игроков требует времени. Главное – найти взаимопонимание в игре. В этом смысле атака "Спартака" выглядит более сыгранной. Есть доверие друг к другу. Это позволяет забить такой мяч, который забил Луис Адриано.

"Спартак" вернул себе уверенность и то, что было ему присуще в прошлом году. Команда стала играть в оптимальном составе. Сегодняшняя победа укрепила сознание игроков, у них есть хорошие шансы на победу в сезоне.

Грязная игра "Зенита"? Это издержки эмоций, так как страсти накалены. Особой грубости я не видел, чтобы где-то кто-то умышленно пытался нанести травму. Красная карточка Фернандо – очень спорный момент. Он не нанес игроку травму. Он шел в борьбу очень агрессивно, но это не значит, что был фол.

Манчини сказал, что Глушакову надо было показывать красную карточку? Думаю, причины надо искать в другом. Не в судейской ошибке, а в том, что команда не сыграла на своем уровне.

Два нападающих, игроки сборной, Полоз и Кокорин не сумели забить. Проблема организации игры осталась нерешенной. Трудно испытывать чувство удовлетворения, когда команда проигрывает со счетом 3:1. У "Зенита" есть потенциал, осталось только раскрыть его. Уровень игроков достаточный для того, чтобы бороться за первые места", - передает слова Бышовца "Спорт уик-энд".