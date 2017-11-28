"Промес - отличный футболист, за его действиями интересно наблюдать. Лично я всегда жду от него нестандартных действий. Он очень опасен, ярко выраженный лидер в составе москвичей. Но называть его лучшим игроком лиги не стану - просто отмечу, что Квинси не затеряется в любом европейском чемпионате", - цитирует Малафеева "RT на русском".