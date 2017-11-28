"Каррера был выше Манчини в плане тренерского искусства. Было видно, что тренер "Зенита" очень осторожно играл, выпустив двух опорных хавбеков, которые не тяготели к креативу и атакам. Потом он признал свою ошибку, выпустив Эмилиано Ригони, но счет уже был 2:0 не в пользу его команды. "Спартак" очень агрессивно начал, само построение игры говорило о том, что команда будет искать счастья у ворот "Зенита", и соперник ничего не смог с этим поделать.

Во втором тайме ситуация несколько поменялась. "Зенит" раскрепостился, стал больше атаковать. Как ни странно это прозвучит, "Спартак" очень уверенно сыграл в обороне. Великолепно выглядел Георгий Джикия. Я не заметил ни одного единоборства проигранного у него. "Зенит" искал выход из ситуации, Артема Дзюбу выпустил, но кроме территориального преимущества это ничего не дало. Игра понравилась, но "Зенит" ничем не удивляет. Радости от его игры нет", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".