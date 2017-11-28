В эту субботу, 25 ноября, форвард сборной Аргентины Лионель Месси продлил соглашение с «Барселоной» до 2021 года.

Как сообщает El Mundo, по новому контракту зарплата игрока составит 42 млн евро за сезон.

При этом мадридское издание Marca отмечает, что 30-летний нападающий сине-гранатовых стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Следом идут: Карлос Тевес ("Шанхай Шэньхуа", 38 млн евро за сезон), Неймар ("ПСЖ", 36 млн), Криштиану Роналду ("Реал", 34 млн евро), Оскар ("Шанхай СИПГ", 24 млн евро), Гарет Бейл ("Реал", 23 млн евро), Эсекьель Лавесси ("Хэбэй Чайна Фортун", 22 млн евро), Халк ("Шанхай СИПГ", 20 млн евро), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 17 млн евро), Грациано Пелле ("Шаньдун Лунэн", 15 млн евро).

Ранее стало известно, что сумма отступных за Месси составляет 700 млн евро.