«Все над этим смеются, а вот я не понимаю. Пусть посчитают, сколько он сыграл матчей в Лиге чемпионов, сколько сейвов сделал. Он против всех топ-команд сыграл. Ни один вратарь, кроме Шовковского, из бывших стран СССР такого результата не показал. Акинфеев еще молодой как вратарь, ему еще играть и играть. Посмотрим, сколько он еще сухих матчей на ноль проведет, тогда и подобьем статистику», — цитирует Шершуна «Команда № 1».

Напомним, во встрече 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) Акинфеев прервал серию из 43-х матчей с пропущенными голами в главном европейском клубном турнире.