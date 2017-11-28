Ранее сообщалось, что первым интересуются "Барселона" и "Манчестер Юнайтед", а второй находится под пристальным вниманием "ПСЖ" и мадридского "Реала".

"Они останутся. Я не думаю об этом каждый день, потому что они по-прежнему в команде и должны отдавать все ради клуба. Озил и Санчес не покинут "Арсенал" в январе. Это решение мы приняли еще до начала сезона", – цитирует французского специалиста The SUN.

Отметим, что оба игрока могут покинуть Лондон следующим летом на правах свободного агента.