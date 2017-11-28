Бывший форвард «Спартака» Артем Дзюба, который ныне защищает цвета «Зенита», отметился во время матча 18-го тура РФПЛ.

В социальной сети Twitter появились фотоснимки, на которых отчетливо видно, что экс-нападающий москвичей топчется по шарфу красно-белых во время разминки.

При этом другой игрок красно-белых, который также пошел разминаться, попытался вытащить шарф из под ноги игрока.

Напомним, матч состоялся накануне в Москве и завершился победой столичного клуба (3:1).

Дзюба явялется воспитанником "Спартака". Форвард покинул команду в 2015 году на правах свободного агента и перебрался в "Зенит".