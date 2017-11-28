В социальной сети Twitter появились фотоснимки, на которых отчетливо видно, что экс-нападающий москвичей топчется по шарфу красно-белых во время разминки.

При этом другой игрок красно-белых, который также пошел разминаться, попытался вытащить шарф из под ноги игрока.

Напомним, матч состоялся накануне в Москве и завершился победой столичного клуба (3:1).

Дзюба явялется воспитанником "Спартака". Форвард покинул команду в 2015 году на правах свободного агента и перебрался в "Зенит".

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.