Источник: Родченков обвинил в приеме допинга Акинфеева, Глушакова, Дзагоева, Кокорина и еще 30 футболистов

– На каждый наш сбор приезжают допинг-офицеры. Они приезжают когда хотят, берут допинг-пробы у кого хотят. В Краснодаре вообще у всех пробы взяли. Так что мы открыты, и к нам никаких нареканий не было, – сказал Черчесов.

Напомним, в воскресенье стало известно о том, что 34 игрока российских игрока упоминаются в списке информатора WADA Григория Родченкова.

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