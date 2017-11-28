Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что тренерский штаб национальной команды открыт для допинг-офицеров.

– На каждый наш сбор приезжают допинг-офицеры. Они приезжают когда хотят, берут допинг-пробы у кого хотят. В Краснодаре вообще у всех пробы взяли. Так что мы открыты, и к нам никаких нареканий не было, – сказал Черчесов.

Напомним, в воскресенье стало известно о том, что 34 игрока российских игрока упоминаются в списке информатора WADA Григория Родченкова.