– Мы омолодили команду. Сейчас она на два-три года моложе, чем на Евро-2016. Это было сделано неспециально, так сложилась ситуация. Кто-то закончил играть, кто-то уже не соответствует уровню сборной. Кроме того, молодежь подросла и дает о себе знать. Не могу сказать, что мы будем самыми рослыми. Это тоже имеет значение, но не главное, – сказал Черчесов.