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Агент Бэйла: Гарет завершит карьеру в "Реале", возвращение в АПЛ – выдумки СМИ

Как сообщает авторитетное издание Bild, клуб предлагает игроку контракт с зарплатой в 12 млн евро за сезон.

При этом боссы "горняков" готовы прописать в новом соглашении сумму отступных в размере 60 млн евро, что вряд ли повилиет на интерес со стороны других команд.

Отмечается, что на хавбека претендуют "Манчестер Юнайтед", а также лондонский "Арсенал", "Барселона", "Ювентус" и "Челси".

В нынешнем сезоне 22-летний немец провел 11 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Его действующий контракт истекает 30 июня 2018 года, а трансферный лист оценивается в 23 млн евро.

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