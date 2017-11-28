– Есть ли команды, с которыми вы бы не хотели играть на чемпионате мира?

– Такого не может быть, – сказал Черчесов. – Это не концерт, где можно заказывать музыку. Кого нам жеребьевка в соперники даст, с теми играть и будем. Есть команды, которые на турнирах играют стабильно сильно, те же испанцы. Они будут на чемпионате мира одними из фаворитов. Но для нас это не важно – кто попадется, с теми и сыграем.

Напомним, 14 ноября Россия сыграла вничью с Испанией (3:3) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.