Станислав Черчесов: Сборная Испании будет одним из фаворитов ЧМ-2018
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от жеребьевки ЧМ-2018, которая пройдет 1 декабря в Кремле.
– Есть ли команды, с которыми вы бы не хотели играть на чемпионате мира?
– Такого не может быть, – сказал Черчесов. – Это не концерт, где можно заказывать музыку. Кого нам жеребьевка в соперники даст, с теми играть и будем. Есть команды, которые на турнирах играют стабильно сильно, те же испанцы. Они будут на чемпионате мира одними из фаворитов. Но для нас это не важно – кто попадется, с теми и сыграем.
Напомним, 14 ноября Россия сыграла вничью с Испанией (3:3) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.