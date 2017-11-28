Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич оставил запись на своей странице в Instagram после победы над «Зенитом».

Напомним, красно-белые обыграли питерский клуб в 18-м туре РФПЛ. Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1.

Пашалич отличился в самой концовке встречи, получив голевую передачу от Зе Луиша.

"Приятно забить гол и одержать большую победу в дерби против "Зенита", – написал хорватский футболист, арендованный у "Челси".