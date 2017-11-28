«Здесь есть немало крепких команд с серьезным опытом в еврокубках. Думаю, местная Премьер-лига имеет большой потенциал. Хотя играть при температуре пять-шесть градусов выше нуля — это ужасно. Мне нужно около 15 минут, чтобы полноценно разогреться», - приводит слова Ригони «Газета.Ru».

Аргентинский форвард выступит с национальной командой на чемпионате мира 2018 года в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

«Я бы посоветовал аргентинским фанатам приехать в Россию. Летом здесь климат очень хороший, к тому же крупные города очень красивы — что Москва, что Санкт-Петербург. Становится все более ощутимо приближение чемпионата мира — атмосфера в России очень хорошая. Безопасность здесь тоже на высоком уровне. В «Зените» мы, аргентинцы, чувствуем себя очень спокойно, осваиваемся день ото дня», - добавил Ригони.