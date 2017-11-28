"Двоякие, странные впечатления. Очень хотелось похвалить "Спартак", но последние 20 минут валяния на газоне по делу и без дела лично для убрали все позитивные моменты от футбола. А так, первые 30 минут "красно-белые" провели лучше, а второй гол - это была комбинация в лучших традициях, просто на загляденье. А дальше - бодание обоюдо острое.

Я чуть больше общаюсь с футбольными людьми, и знаю мнение, причем из самого "Зенита", что многие не понимают, что делает Манчини. Речь не только о минувшей игре. Я думаю, что в пятерке, которая претендует на золотые медали, у питерцев в последних 10 турах худшая выстроенная игра. Индивидуальное мастерство игроков высокое, но обдуманных действий никаких", - цитирует Червиченко Rusfootball.Info.