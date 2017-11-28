«Кайрат» заключил новый контракт с главным тренером Карлосом Алосом Феррером. Об этом сообщается на официальном сайте алма-атинской команды.

Сообщается, что новый контракт с испанским специалистом рассчитан на два года. Феррер возглавил «Кайрат» в июле этого года.

«В первую очередь, я очень счастлив продлить контракт с «Кайратом». Я хочу сказать всей кайратовской семье, что мы приложим все свои усилия, чтобы достичь всех поставленных целей. Это большой клуб, и как каждому большому клубу, ему нужен результат, и, конечно, мы будем стараться сделать всё ради этого», - сказал Феррер.

«Кайрат», за который выступает российский футболист Андрей Аршавин, под руководством испанца выиграл Кубок Казахстана и завоевал серебряные медали чемпионата страны.