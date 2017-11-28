- Мы провели три больших матча в Лиге Чемпионов, из которых один выиграли, один проиграли и один сыграли вничью, так что я не думаю, что это оказывает влияние. Но я согласен с главным тренером — вылетать из Азербайджана в среду, прилетать домой в шесть утра и затем проводить выездной топ-матч с «Ливерпулем» – не лучшее планирование от АПЛ. Но это то, что мы должны делать, мы постарались сделать все возможное и доказали, что находились в хорошей форме. Мы старались продемонстрировать психологию победителей, - передает слова голкипера официальный сайт «Челси».