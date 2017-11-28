"Для болельщиков это был очень интересный, хороший матч. Скорости были потрясающие, сама интрига матча держала в напряжении до последних минут. Естественно, поражение "Зенита" расстроило.

Что касается победы москвичей, тут все просто. Болельщики "Зенита" скажут, что она не заслужена, а фанаты "Спартака" наоборот", - цитирует Радимова НСН.

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