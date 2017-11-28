Около 742 760 билетов на ЧМ-2018 реализовано на первом этапе продаж

«Следующая возможность забронировать места на этом уникальном событии появится у болельщиков через несколько дней после финальной жеребьевки, когда 5 декабря в 12:00 по московскому времени на сайте ФИФА стартует второй этап продаж. Болельщики со всего мира смогут подать заявки на покупку билетов на определенные матчи, в том числе билетов 4-й категории, которые доступны только для резидентов России», - сообщается на официальном сайте ФИФА.

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