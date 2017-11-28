- Матч был супер, ни в чем не уступал лучшим европейским аналогам. Меня игра до самого конца держала в напряжении. Можно только в превосходной степени ее оценивать.

- Непривычно было, что матч завершился только по истечении 98 минут?

- В России такое происходит очень редко, но большие матчи часто сопровождаются таким оголенным нервом – ничего удивительного в этом нет.

- С точки зрения медика, для спортсмена такое удлинение игрового времени имеет значение?

- В этом вопросе мелочей не бывает, конечно. Не зря же мы выпускаем спортсмена, допустим, после травмы на 15-20 минут, потому что больше нельзя. Риски в связи с этим повышаются, но не более того – эмоции все компенсируют.

По итогам 18 туров чемпионата России "Спартак" с 31 очком занимает четвертую позицию в турнирной таблице, "Зенит" с 33 очками располагается вторым.