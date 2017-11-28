Эдуард Безуглов о матче «Спартак» — «Зенит»: Игра ни в чем не уступала европейским аналогам
Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).
- Матч был супер, ни в чем не уступал лучшим европейским аналогам. Меня игра до самого конца держала в напряжении. Можно только в превосходной степени ее оценивать.
- Непривычно было, что матч завершился только по истечении 98 минут?
- В России такое происходит очень редко, но большие матчи часто сопровождаются таким оголенным нервом – ничего удивительного в этом нет.
- С точки зрения медика, для спортсмена такое удлинение игрового времени имеет значение?
- В этом вопросе мелочей не бывает, конечно. Не зря же мы выпускаем спортсмена, допустим, после травмы на 15-20 минут, потому что больше нельзя. Риски в связи с этим повышаются, но не более того – эмоции все компенсируют.
По итогам 18 туров чемпионата России "Спартак" с 31 очком занимает четвертую позицию в турнирной таблице, "Зенит" с 33 очками располагается вторым.