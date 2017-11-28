Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов высказал мнение о том, что во избежание повышенного травматизма в матчах чемпионата страны следует прописать в регламенте турнира температурные ограничения, при которых встречи играться не должны.

- Здоровье футболиста важно всем, поэтому в регламенте требуется четко прописать температуры, ниже которых мы не играем. Это тяжело, у нас очень большие территории и возникают проблемы с логистикой. Думаю, клубы что-нибудь придумают.

Как врач могу сказать, что любые экстремальные условия – и жара, и влажность, и экстремальные температуры – повышают риск заболеваемости и травматизма. Это очевидно всем, с этим никто не спорит. Но мы живем в стране, где восемь месяцев в году холодно.

Напомним, что матч 18-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" состоялся при температуре "минус 15".