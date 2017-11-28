- Мне кажется, что «Зенит» неплохо сыграл против «Спартака». Правда, явно не сработал стартовый план Манчини. Особенно это касается расстановки. После замены «Зенит» провел впечатляющий отрезок, а когда нужно было еще усилить игру, то «Зенит» ее практически сам и разрушил, когда выпустил на поле Дзюбу.



Я понимаю, что для Дзюбы матчи против «Спартака» являются особенными. Но ты выпускаешь игрока, в которого сам не веришь на протяжении всего года. Мне это показалось странным. Это отчасти характеризует действия Манчини, - передает слова Уткина «Спорт FM».

По итогам 18-ти туров чемпионата России «Спартак» с 31 очком занимает четвертую позицию в турнирной таблице РФПЛ, «Зенит» с 33 очками располагается на втором месте.