- Сумеет ли «Спартак» победить в Туле? Это вот тоже интересно. Наверняка Каррере предстоит воспользоваться ротацией состава. Травма Комбарова - это серьезная потеря. Но вот фатальной ее назвать вряд ли можно, - передает слова Уткина «Спорт FM».

По итогам 18-ти туров чемпионата России «Спартак» с 31 очком занимает четвертую позицию в турнирной таблице РФПЛ, «Зенит» с 33 очками располагается на втором месте. В следующем матче «Спартак» 1 декабря сыграет в Туле с «Арсеналом».