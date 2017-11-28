Отмечается, что тренер сборной Уругвая Оскар Табарес пропустит мероприятия. Тренер Австралии, место которого пока вакантно, по понятным причинам тоже не будет присутствовать на жеребьевке.

Напомним, что церемония жеребьевки состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве в 18:00 мск. Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

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