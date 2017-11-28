Тридцать тренеров команд-участниц ЧМ по футболу в России посетят жеребьевку турнира. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Отмечается, что тренер сборной Уругвая Оскар Табарес пропустит мероприятия. Тренер Австралии, место которого пока вакантно, по понятным причинам тоже не будет присутствовать на жеребьевке.

Напомним, что церемония жеребьевки состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве в 18:00 мск. Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.