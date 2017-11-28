«Если бы все свои шансы хозяева реализовали, то в воротах "Зенита" могло побывать и пять мячей, но и у питерцев были моменты для взятия ворот, которые они упустили. В целом, команды сыграли хорошо и достойно. Главное, что "Спартак" взял три очка и реально вступает в борьбу за золотые медали. Сейчас травмированные поправились и футболисты находятся в хорошей форме. Если будут играть с максимальной самоотдачей, а не так, как с "Марибором", все будет нормально. Ведь как только красно-белые выходят на матч без должной мотивации - начинаются проблемы», - приводит слова Гладилина «Евро-футбол».