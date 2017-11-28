- Первые минут двадцать точно были лучшими. Когда красно-белые уверенно контролировали мяч и прессинговали, то было все в порядке. Как только они перестали это делать - потеряли инициативу и игра сбилась, перестало что-то получаться осмысленно. Но не могу сказать, что команда играла на удержание счета.

Насколько логичным выглядит мяч, забитый «Зенитом», если говорить о ходе игры? У меня вообще были мысли, что «Спартак» может недотерпеть в концовке. У соперника были хорошие моменты, но команда выстояла. Очень важно было проявить характер, удержать счет и добиться нужного результата. Красно-белые это смогли, плюс реализовали свои моменты, - передает слова Ширко «Евро-футбол.ру».

По итогам 18-ти туров чемпионата России «Спартак» с 31 очком занимает четвертую позицию в турнирной таблице РФПЛ, «Зенит» с 33 очками располагается на втором месте.