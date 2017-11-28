Защитник «Челси» Давид Луиз может перейти в «Реал». Об этом сообщает RMC.

В СМИ ранее появлялась информация, что Луиз поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте, после чего не был включен в заявку на матч с «Манчестер Юнайтед» 5 ноября (1:0).

По информации transfermarkt, текущая трансферная стоимость 30-летнего бразильца составляет 30 миллионов евро. В текущем сезоне Луиз провел за «Челси» 13 матчей и забил два гола. В своей карьере защитник играл за «Бенфику», «Виторию» и «ПСЖ».