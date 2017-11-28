- Для нас важнее всего, чтобы все наши игроки были доступны, потому что в этот крайне загруженный период очень важно иметь возможность для ротации. В ноября, декабре и январе будет плотный график, мы только вступили в него, и по этой причине мне нужно применять ротацию и получить должную реакцию от своих футболистов.

Каждая игра в этой лиге очень тяжелая, и необходимо уделить серьезное внимание «Суонси». В прошлом сезоне мы сыграли с ними вничью на выезде и победили 3:1 дома, мы очень хорошо играли, но к концу первого тайма счет был 1:1. Это будет нелегко, и нужно подходить к каждой игре с полной концентрацией, большим желанием и стремлением биться.

Пол Клемент является очень хорошим тренером, и в прошлом сезоне он проделал очень хорошую работу с «Суонси». Нелегко бороться за выживание в лиге. Я отношусь с большим уважением к Полу и его работе, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».

Добавим, что встреча двух команд состоится в среду, 29 ноября, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.