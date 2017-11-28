- Мы отдохнули и теперь готовимся к непростому матчу с «Саутгемптоном». Я очень доволен результатами тренировок, в том числе среди игроков, которые не так часто принимают участие в матчах. Ребята, которые не выступали в матче с «Хаддерсфилдом», блестяще тренировались вчера.

Я пересматривал матчи «Саутгемптона», вчера, в том числе. Маурисио добился отличных результатов с «Алавесом» в прошлом сезоне. В команде много молодых игроков, и тренер помог их профессиональному росту. Когда мы общались в прошлом, Маурисио всегда задавал много вопросов о футболе, о тактике. Я рад, что увижу Пеллегрино завтра и пообщаюсь с ним после матча.

В свое время Маурисио был инициативным, думающим игроком. Перед нами стоит непростая задача и мы должны приложить все усилия для победы, - передает слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Добавим, что встреча двух команд пройдет в среду, 29 ноября, на поле стадиона «Этихад - Сити оф Манчестер».