- Слишком рано говорить об этом. Считаю, у каждой команды есть уязвимые места, даже у «Манчестер Сити». У них было хорошее начало, но еще слишком рано. Сейчас ноябрь, а чемпионат заканчивается в мае. В настоящий момент мы далеко друг от друга в турнирной таблице. Единственное, что мы можем сделать - выигрывать матч за матчем, поэтому следующая игра для нас так важна, - передает слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Сити» в 13 турах набрал 37 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. У «Арсенала» 25 баллов и четвертая позиция в чемпионате.

В ближайшем туре чемпионата Англии «Арсенал» 29 ноября на своем поле встретится с «Хаддерсфилд Таун».