- По матчу первого круга с «Ростовом» было видно, что это организованная команда, чувствовалась рука тренера. Правда, в последнее время у дончан турнирные дела несколько ухудшились. Связываю это с травмой моего друга еще со времен совместного выступления за «Динамо» Артура Юсупова. Он вел игру «Ростова» в центре поля.

Сейчас команда предпочитает действовать флангами. Дончане делают ставку на прострелы на высокорослых нападающих – Бухарова и Дядюна. С ними будет непросто, но сейчас ни с кем легко не бывает. Надо полностью отдаваться игре, вести борьбу на каждом участке поля.

Отступать нам уже некуда. С поддержкой динамовских болельщиков мы должны одержать эту важную победу, а затем и обыграть «Анжи», чтобы перед зимним перерывом улучшить положение в таблице, - передает слова Рыкова пресс-служба клуба.

Добавим, что матч состоится на «Арене Химки» 2 декабря в 14:00 по московскому времени.