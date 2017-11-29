Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга рассказал о планах по украшению города к чемпионату мира по футболу.

К турниру городские садовники посадят 8,1 миллиона цветов. В 2017 году в городе было высажено на 400 тысяч растений меньше. Улицы Петербурга украсят 20 тысяч цветочных арок.

Также были благоустроены территории, примыкающие к следующим спортивным объектам: СКК «Петербургский», стадионы «Петровский», «Турбостроитель», «Спартак» (Ломоносов) и «Олимпиец» (Павловск). Работы были проведены и в Удельном парке, где находится база «Зенита».

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 1 декабря в Москве состоится жеребьевка финальной части турнира.

Петербург примет семь матчей Кубка мира: четыре игры группового этапа, по одной встрече 1/8 и 1/2 финала, а также матч за третье место. Команды будут играть на стадионе «Санкт-Петербург».