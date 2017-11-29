- Второй тайм мы должны были выигрывать 5:0 или 6:0 - забивать было легче, чем в первой половине.Но мы упустили свои шансы. Соперник с пенальти сократил разрыв в счете до 1:3 и игра стала другой. При 2:3 все уже стало на тоненького, но Джесси Лингард проявил инициативу и поставил точку в матче, - цитирует специалиста BBC Sport.